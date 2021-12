Corona-Demos gibt es auch in der Region

Bergstraße. Gegner der Corona-Politik haben in den vergangenen Tagen mehrfach zu „Spaziergänge“ genannten Protestaktionen in Bergsträßer Städten und Gemeinden aufgerufen. Unter anderem wird über Internetplattformen wie Facebook für einen „Spaziergang“ heute in Lorsch geworben. Auch der hessische Landesverband der rechtsradikalen NPD hat über das Internet auf solche Zusammenkünfte aufmerksam gemacht.

Ausschreitungen in Großstädten

In den vergangenen Wochen hat es wiederholt in deutschen Großstädten Ausschreitungen bei Corona-Protesten gegeben, Auflagen wurden nicht eingehalten. Nach den seit gestern geltenden Vorgaben dürfen sich im öffentlichen Raum nur bis zu zehn Personen treffen, ist eine ungeimpfte Person dabei, sind nur Treffen eines Haushalts mit maximal einer weiteren Person erlaubt. Bei größeren Treffen sind Abstands- und Hygiene-Konzepte nötig, es gilt Maskenpflicht. Beteiligte von Protestveranstaltungen gaben deshalb in der Vergangenheit vor, lediglich einen Spaziergang zu machen.

Die Veranstaltung in Lorsch sei nicht angemeldet, sagte Bürgermeister Christian Schönung (CDU) auf Nachfrage. Eine Demonstration muss nach dem Versammlungsrecht 48 Stunden vor der Bekanntgabe angemeldet sein. Zwar sieht das Versammlungsgesetz die Möglichkeit von Spontandemonstrationen vor. So richtig spontan wäre das Treffen, so es stattfindet, angesichts der kursierenden Aufrufe aber wohl nicht. Das Lorscher Ordnungsamt werde vor Ort sein, kündigte Schönung an. Eine Stellungnahme seitens der Polizei Südhessen steht noch aus.

Ein weiterer Todesfall im Kreis

Unterdessen muss der Kreis Bergstraße einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona vermelden. Es handelt sich um eine geimpfte Person im Alter von 60 Jahren. Außerdem wurden am Dienstag 92 neue Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt laut Daten des Robert-Koch-Instituts nahezu unverändert bei 183,4.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen zwei Patienten eine invasive Beatmung benötigen.

In Hessen wurden am Dienstag 1319 weitere Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt damit jetzt 471 579. Die Zahl der Todesfälle im Bundesland stieg um 16 auf 8525. kbw/red