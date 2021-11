Corona-Brettspiel von Wiesbadener Familie bereits in zweiter Auflage

Wiesbaden. Eine Familie aus Wiesbaden hat bereits die zweite Auflage ihres Corona-Brettspiels auf den Markt gebracht. Die erste Auflage sei im vergangenen Jahr innerhalb weniger Wochen ausverkauft gewesen, sagte Familienvater Benedikt Schwaderlapp. Insgesamt seien bislang rund 12 000 Exemplare von "Corona - Mit Eifer ins Geschäft" verkauft worden.

Ziel des Spiels: In den Geschäften müssen die Produkte besorgt werden, die auf dem Einkaufszettel stehen, etwa Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und Süßigkeiten. Infiziert sich dabei eine Spielfigur mit Corona, geht sie in Quarantäne. Wird die Aktionskarte "Lockdown" ausgespielt, müssen alle Figuren zurück auf den Anfang. Die zweite Auflage wurde aktualisiert, nun gibt es zum Beispiel auch Impfpässe, mit denen die Spielfiguren problemlos am Virus vorbei gelangen.

Ausgedacht hatten sich das Spiel die beiden Töchter Lara und Sarah, als sie sich im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 langweilten. Bei Familien und Freunden kam das gut an, schließlich wurde ein Grafiker mit der professionellen Gestaltung beauftragt und das Spiel im Internet angeboten.

Mittlerweile ist es auch in mehreren Geschäften erhältlich, laut Schwaderlapp wird es ebenfalls in der Schweiz und in Österreich verkauft. Auch eine englische Version ist erhältlich. "Zu unseren Kunden gehören hauptsächlich Familien, aber auch Kinder- und Jugendpsychiatrien. Das Spiel soll dabei helfen, dass sie die belastende Zeit besser verarbeiten können."

