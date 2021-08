Containerbrand auf Wertstoffhof

Arheilgen. Am frühen Samstagabend - gegen 17.40 Uhr – wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen ein Brand auf dem Wertstoffhof im Stadtteil Arheilgen und dort an der Röntgenstraße gemeldet. Durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt und den Feuerwehren aus Arheilgen und Wixhausen konnte der Brand in einem dortigen Container für Altmetall gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Zur Brandursache lassen sich derzeit noch keine Angaben machen. Weiterer Ermittlungen werden durch das Kommissariat der Kripo in Darmstadt aufgenommen.

