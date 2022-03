Clubs und Discos dürfen am Wochenende wieder öffnen

Hessen. In Hessen dürfen Clubs und Diskotheken ab diesen Freitag wieder ihre Türen öffnen. "Die Stimmung ist durchwachsen", sagt Victor Oswalt, Sprecher von "Clubs am Main". "Natürlich ist eine gewisse Erleichterung da, dass es wieder losgeht." Dennoch fehle eine langfristige Perspektive. "Es ist völlig unklar, wie es im nächsten Herbst und Winter weitergeht."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell dürfen die Clubs mit einer Auslastung von 60 Prozent in den Betrieb gehen. Zudem gilt die 2G-plus-Regelung - man muss also geimpft oder genesen sein und Nicht-Geboosterte brauchen einen zusätzlichen Corona-Test. Durch die eingeschränkte Kapazität sei ein wirtschaftliches Arbeiten für viele nicht möglich, sagt Oswalt. Zudem komme auch nicht dieselbe Stimmung auf wie in einem ganz vollen Club. Einige Betreiber würden mit der Wiedereröffnung daher noch auf weitere Lockerungen warten.

Probleme gibt es Oswalt zufolge mit dem Personal. "Viele sind abgewandert aufgrund der fehlenden Perspektive", sagt er. Jetzt sei es natürlich schwierig, die früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sicheren Jobs zurückzuholen in eine unsichere Branche. Die Initiative "Clubs am Main" vertritt 15 Clubs aus im Großraum Frankfurt.