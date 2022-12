Christstollen – das gewickelte Kind

Ob mit Zuckerguss, Schokolade oder Puderzucker überzogen – zur Weihnachtszeit laufen die Öfen auf Hochtouren und allerlei zuckersüße Leckereien durchziehen mit ihrem Duft das Haus. Von ihnen ist der Christstollen eines der populärsten deutschen Weihnachtsgebäcke. Der Kuchen, auch Stollen genannt, besteht aus einem Hefeteig mit Butter oder Margarine, einer ordentlichen Ladung Rosinen, Orangeat und Zitronat. Dazu kommen weihnachtlich duftende Gewürze wie Anis, Kardamom, Koriander, Piment, Vanille, Zimt und Zitrone. Stollen gibt es zum Beispiel auch mit Mandeln, Marzipan, Mohn oder Nüssen. Der Christstollen aus Dresden ist wohl der berühmteste Vertreter seiner Art. Mit seinem weißen Überzug aus Puderzucker soll der Christstollen ein in Windeln gewickeltes Kind symbolisieren. Allerdings soll er nicht – wie man vermuten könnte – das Jesuskind darstellen, sondern an den Kindesmord von König Herodes erinnern. Dieser ließ laut Neuem Testament alle Neugeborenen in Bethlehem töten, weil er Jesus Christus als neuen „König der Juden“ fürchtete. Schon im 14. Jahrhundert war der Christstollen ein Gebäck, das auch während der Fastenzeit im Advent gegessen wurde. ssr

