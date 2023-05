„Christlich-islamischer Dialog“ besonderer Art auf dem Fußballplatz

Bergstraße. Auf dem Fußballplatz des Zwingenberger Stadtteils Rodau wird es an diesem Samstag (13. Mai) eine Neuauflage des christlich-islamischen Dialogs der etwas anderen Art geben.

Erneut stehen sich das Fußball-Team der Imame und eine Pfarrer-Mannschaft der Region im sportlichen Wettstreit gegenüber, kündigt Tilman Pape an.

Der Pfarrer für Ökumene und Mission im Evangelischen Dekanat Bergstraße organisiert die Begegnung gemeinsam mit dem Diplom-Theologen Titus Möllenbeck, Studienleiter und Referent für Politische Erwachsenenbildung der Katholischen Akademie „Erbacher Hof“ des Bistums Mainz.

Veranstalter des „interreligiösen Kickens“, das seine Premiere bereits im Jahr 2009 feierte, ist der Christlich-Islamische Dialog im Kreis Bergstraße. Schirmherr ist der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt.

Der Anpfiff zu dem Fußballspiel auf dem Sportplatz in Rodau erfolgt um 11 Uhr. Ausgetragen wird das „interreligiöse Kicken“ auf einem Kunstrasen-Kleinfeld in zweimal 30 Minuten. Der Eintritt ist frei. Fans von beiden Mannschaften sind – wie in den Vorjahren – natürlich herzlich willkommen. red