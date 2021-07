Christine Lambrecht zur Pandemie

Bergstraße. In seiner Online-Veranstaltungsreihe „Die Pandemie und ich“ kann das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald am kommenden Freitag, 6. August, die Bergsträßer Bundesministerin Christine Lambrecht begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Seit einem Jahr müssen wir unser Leben mit dem neuartigen Coronavirus „Sars-Cov-2“ gestalten. Vieles hat sich seit letztem Frühjahr verändert. Manches, was uns früher alltäglich erschien, ist heute kaum mehr denkbar. Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergewirbelt“, heißt es in der Ankündigung. In seiner Online-Reihe lässt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald gemeinsam mit der Katholischen Jugendzentrale Bergstraße und der Jugendseelsorge im Dekanat Bergstraße-Ost in unregelmäßigen Abständen Menschen zu Wort kommen, die einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben und ihre Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie gewähren. Bisher waren der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt sowie der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz zu Gast im Studio des Bildungswerks im Heppenheimer Marienhaus.

Jetzt wird Christine Lambrecht, Bundesjustizministerin und zugleich auch Bundesfamilienministerin im Gespräch mit Jan Turinski, dem Leiter des Bildungswerks, Einblicke in ihren veränderten Alltag in Zeiten der Pandemie gewähren, und über die Herausforderungen für die Politik in Corona-Zeiten sowie die Aufgaben einer Bundesministerin in der Corona-Pandemie sprechen.

In Viernheim aufgewachsen, kandidierte Christine Lambrecht seit der Bundestagswahl 1998 regelmäßig im Wahlkreis Bergstraße und gewann 1998 und 2005 das Direktmandat. Seit 2019 ist sie Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, seit 2021 zudem noch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuschauer können Fragen stellen

„Das besondere an unserem Format ist, dass es sich nicht um ein reines Studiogespräch handelt, sondern dass vielmehr die Zuschauer auch während des Streams Fragen und Statements in das Studio schicken können, die dann in das Gespräch mit der Bundesministerin einfließen“, erklärt Christoph Flößer von der Jugendseelsorge im Dekanat Bergstraße-Ost.

Das Gespräch kann ab 19 Uhr live auf YouTube (Kanal „Jugendseelsorge Bergstraße Ost“) verfolgt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es wird kein Unkostenbeitrag erhoben. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de