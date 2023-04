Chlorreiniger im Viernheimer Wald entsorgt

Bergstraße. Erst vor wenigen Wochen wurde beim Viernheimer Frühjahrsputz Feld, Wald und Wiese mit viel ehrenamtlichem Engagement vom unachtsam weggeworfenen oder illegal entsorgtem Müll befreit. Dabei wurde einmal mehr auf das umweltschädliche Verhalten gewissenloser Menschen hingewiesen. Die Mahnungen scheinen nur wenig Wirkung zu zeigen, denn am Samstag wurde ein extremer Fall von Umweltverschmutzung bekannt, der einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslöste.

Laut Aussage der Rettungskräfte hatten aufmerksame Passanten über den Notruf den Austritt von Chemikalien gemeldet, was kurzzeitig Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan rief. Aus einem verdächtigen Kanister, der neben einem Waldweg stand, würden Dämpfe aufsteigen. Die um 14.54 Uhr alarmierten Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später am Fundort im Bereich Stadionstraße/Großer Stellweg ein und erkundeten die Lage.

Auffälliger Geruch

Ein blauer Kanister war durch Unbekannte im Wald „entsorgt“ worden, wobei es sich laut Feuerwehr um Chlorreiniger gehandelt haben dürfte. Eine Kennzeichnung des Inhalts war nicht mehr zu erkennen. Flüssigkeit ist zwar keine ausgetreten, am Deckel gab es allerdings ein kleines Loch, was zu dem auffälligen Geruch führte. Ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr barg den Kanister, der anschließend in einem abgedichteten Gefäß abtransportiert wurde.

Wer für die illegale Müllablagerung verantwortlich ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. An der Einsatzstelle befanden sich fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Viernheim, unter anderem auch mit dem Abrollbehälter-Gefahrgut, ein Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe RV Bergstraße-Pfalz und eine Funkstreife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

Messeinheit konnte umkehren

Gemäß des Einsatzstichwortes alarmierte die Leitstelle Bergstraße auch die Messeinheit aus Bürstadt. Diese konnte die Anfahrt allerdings im Zuge der Rückmeldung durch die Einsatzleitung abbrechen.

Nach rund 45 Minuten konnte der Gefahrguteinsatz beendet werden. Die Einsatzstelle war für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt. jr/sm