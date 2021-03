Eintracht Frankfurt. Mitten in der Abschiedsdebatte um Sportvorstand Fredi Bobic hat Eintracht Frankfurt Chefscout Ben Manga zum Direktor Profifußball befördert und damit erste personelle Weichen für die Zukunft gestellt. Der 47-Jährige wurde am Freitag mit einem langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2026 ausgestattet und soll ab der kommenden Saison zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe auch für die Kaderplanung beim hessischen Bundesligisten verantwortlich zeichnen.

"Ben hat einen großen Anteil am gegenwärtigen Erfolg der Eintracht und der Entwicklung in den vergangenen Jahren. Sein Gespür für Talente und seine Beobachtungsgabe sind sehr ausgeprägt und werden sich in der neuen Struktur noch besser entfalten", sagte der im Sommer scheidende Bobic zu der Personalie.

Der seit 2016 für die Frankfurter tätige Manga tritt die Nachfolge von Sportdirektor Bruno Hübner an, der am Saisonende ausscheidet.