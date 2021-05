Chatten statt treffen im Jugendzentrum Lautertal

Liebe Kinder, heute geht es auf unserer Lautertal-Seite um das Jugendzentrum (Juz) Lautertal. Seit Mitte Oktober 2020 sind die Türen für die Jugendlichen verschlossen, obwohl sie sich in normalen Zeiten regelmäßig dort treffen können. Sie können zwar gerade miteinander telefonieren und sich in Chats austauschen – untereinander und mit den Betreuern. Vergleichbar mit dem Alltag im Juz vor Corona ist das aber natürlich nicht. Normalerweise können sie einfach vorbeikommen, zum Beispiel miteinander kochen und essen, zusammen sitzen und quatschen. Außerdem gibt es dort zum Beispiel einen Proberaum für Bands, einen TV- und „Chillout-Raum“, genauso wie einen Veranstaltungs- und Spielraum. Ob beim Air-Hockey, Billard, Tisch-Kicker, Dart oder an den Basketballkörben – Langeweile ist dort Fehlanzeige. Denn wer ins Juz geht, trifft dort eigentlich immer jemanden, mit dem er etwas unternehmen kann. Manchmal kann man sogar dort übernachten. Es gibt einen Beamer für Filme und Computerspiele, Internet und zwei Computerarbeitsplätze. Wer möchte, bekommt dort auch Hilfe bei den Hausaufgaben oder bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz und Co. Auch, wenn die Ferienspiele wohl wieder flachfallen müssen – wenn alles glatt läuft, soll es im Sommer zumindest mal wieder in einen Vergnügungspark gehen.

AdUnit urban-intext1

Fred Fuchs © MM

Klar, viele dieser Möglichkeiten haben die meisten Jugendlichen (inzwischen) auch zu Hause oder sie treffen sich irgendwie anders. Deswegen sind Jugendzentren auch nicht mehr so hoch im Kurs. Aber eben nicht allen Jugendlichen geht es so. Und es tut gut, rauszukommen und sich mit anderen auszutauschen. Vielleicht ist das ja auch etwas für euch oder eure Geschwister. Alle Infos gibt es unter: https://www.lautertal.de/jugendpflege.html. ssr