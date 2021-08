Chaotisches Drunter und Drüber um Filip Kostic

Eintracht Frankfurt. Nach nicht einmal 60 Tagen im Amt, machte Trainer Oliver Glasner seinem Unmut über das chaotisch anmutende Drunter und Drüber beim einst aufstrebenden Vorzeige-Bundesligaclub Eintracht Frankfurt Luft. "Das war jetzt kurz vor Ende der Transferzeit der Tropfen, der zuviel war für das Fass Eintracht Frankfurt", sagte der Österreicher nach dem 1:1 (1:0) der Hessen bei Arminia Bielefeld am Samstag. Glasner übte an seinem 47. Geburtstag scharfe Kritik am rücksichtslosen Verhalten des abwanderungswilligen Offensivstars Filip Kostic - und an dem der prominenten Eintracht-Persönlichkeiten, die dem Serben dieses Vorgehen im Verlauf des Jahres 2021 vorgelebt haben.

"Beginnend mit Fredi Bobic, der gesagt hat, er geht, obwohl er noch einen Vertrag hatte. Dann hat der Trainer (Adi Hütter/Anm. d. Red.) gesagt, er verlässt den Club. Dann ist André Silva gegangen. Dann hat Amin Younes gesagt, er verlässt den Club, ist aber doch jetzt wieder da. Und jetzt am Ende des Tages ist es Filip Kostic", beschrieb der Fußball-Lehrer die turbulenten Entwicklungen bei der Eintracht, die in der vergangenen Saison im Personal-Wirbel trotz eines Sieben-Punkte-Vorsprungs auf Borussia Dortmund noch die Champions-League-Teilnahme verspielte.