Chaos auf den Straßen im Odenwald nach Wintereinbruch

Der Wintereinbruch in der Nacht auf Samstag hat in Teilen des Kreises Bergstraße für chaotische Verhältnisse gesorgt. Wie die Polizei in Darmstadt berichtete, gingen aus Südhessen rund 50 Meldungen ein. Die Feuerwehren im Kreis zählten rund 40 Einsätze.

Eine geschlossene Schneedecke, Straßenglätte, umgefallene Bäume und liegengebliebene Fahrzeuge behinderten den Verkehr vor allem im Überwald und im Weschnitztal erheblich. Aber auch auf der Steigung zwischen Reichenbach und Beedenkirchen kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Zwischen Glattbach, Seidenbuch und Schannenbach beseitigten die Feuerwehren mehrere Bäume.

Die sehr umfangreichen Aufräumarbeiten dauerte am Morgen noch an. Verletzt wurde bisher niemand. Einem Linienbus musste zwischen Brandau und Lützelbach die Weiterfahrt an der Steigung durch den Streudienst ermöglicht werden.

Viele Straßen in den höheren Lagen des Odenwaldes waren aufgrund der durch die Schneelast umgestürzten Bäume unpassierbar. Die Polizei warnte über den Dienst Katwarn davor, ohne Winterreifen mir dem Auto unterwegs zu sein.

Im Erbacher Tal bei Heppenheim wurden drei Bewohner eines Hauses wegen mehrerer auf das Dach gestürzter größerer Äste in einem Hotel untergebracht. In Oberzent und Hirschhorn kam es zu Stromausfällen. Wegen einer Hochwasserwelle am Neckar wurden dort Straßen gesperrt und Fahrzeughalter aufgefordert, am Ufer geparkte Pkw zu entfernen.