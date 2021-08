CDU-Veranstaltung mit Finanzexperten

Bergstraße. Die Bergsträßer Christdemokraten weisen auf eine Gesprächsrunde mit dem Bundestagsgeordneten Eckhardt Rehberg (haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hin), der am 16. September, Donnerstag, ab 20 Uhr im Nibelungensaal des Alten Rathauses in Lorsch (Marktplatz 1) einen „finanzpolitischen Ausblick auf die Zeit nach der Corona-Pandemie“ geben will.

Zu der Veranstaltung im Rahmen des Bundestagswahlkampfes von Michael Meister, Bergsträßer Parlamentarier und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, sind interessierte Bürger eingeladen, allerdings ist die Teilnahme nur nach Anmeldung möglich. Sie muss im CDU-Wahlkreisbüro Heppenheim (Telefon: 06252/982144, E-Mail: silke.hossner@bergstrasse.cdu.de) erfolgen. Teilnehmen kann überdies nur, wer nachweislich geimpft, genesen oder getestet ist und eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. red