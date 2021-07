CDU-Senioren setzen auf Digitalisierung

Bergstraße. Nachdem in der Corona Pandemie saisonbedingt und auf Grund der zunehmenden Anzahl geimpfter Menschen wieder einige Freiheiten möglich sind, traf sich der Vorstand der Seniorenunion Bergstraße (SU) erstmals nach langer Zeit wieder zum persönlichen Austausch. Aktuelle Themen, aber auch der Ausblick auf die Bundestagswahl waren die Gesprächspunkte.

Zu Beginn bedankte sich der SU-Vorsitzende Jürgen Unger bei der CDU-Bergstraße für die umfangreiche Berücksichtigung der Belange der Senioren im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen auf Kreisebene. Die Seniorenunion hatte sich aktiv mit eigenen Beiträgen an der Erstellung des CDU-Wahlprogramms beteiligt und findet sich mit ihren Forderungen auch im Koalitionsprogramm wieder.

„Wir sind dem CDU-Kreisverband dankbar, dass sie den älteren Menschen so viel Aufmerksamkeit widmet“, so Unger bei seinem Dank an den CDU-Kreisvorsitzenden Michael Meister.

Ältere helfen Älteren

Besonders verwies Jürgen Unger auf das von der SU immer wieder geforderte Konzept der „Digitalisierungslotsen“. Nun habe das Land Hessen dafür ein Förderprogramm aufgelegt und auch schon sechs Projekte gefördert. „Digital im Alter – Di@-Lotsen“ nennt sich das Programm, in dem vor allem ehrenamtliches Engagement gefördert wird. Zumeist ältere Menschen ebnen als sogenannte „Di@-Lotsinnen und Di@-Lotsen“ den Weg und schulen ihre Altersgenossen wohnortnah im Umgang mit Tablet, Smartphone und Co. Unterstützung erhalten die Ehrenamtlichen an Stützpunkten, die das Angebot vor Ort bekannt machen, die Nachfrage mit dem neuen Angebot koordinieren und die notwendige Technik wie Tablets oder Smartphones bereitstellen.

Die SU Bergstraße will nun mithelfen, Stützpunkte für Digitalisierungslotsen auch im Kreis aufzubauen. Abschließend bedankte sich Jürgen Unger bei seinem Vertreter Peter Stephan, der sich um das Thema gekümmert und auf allen politischen Ebenen dafür geworben hat. red