CDU-Lehrer schließen sich zusammen

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße gibt es jetzt einen Kreisverband der ACDL. Die Abkürzung steht für die Arbeitsgemeinschaft Christlich Demokratischer Lehrerinnen und Lehrer. Dazu kamen Freunde und Mitglieder in Bensheim zusammen.

Die ACDL-Landesvorsitzende Kerstin Hagenkötter übernahm die Versammlungsleitung. „Ich freue mich, dass an der Bergstraße ein weiterer ACDL-Kreisverband gegründet wird. So haben wir die Möglichkeit, unsere Ideen und Interessen aus ganz Hessen zu bündeln und uns aktiv an der Bildungspolitik in Wiesbaden, aber auch in den Kreisen zu beteiligen“, sagte sie.

Hagenkötter stellte die aktuelle Arbeit der ACDL dar und verwies auf das Fortbildungskonzept der Arbeitsgemeinschaft, das breitgefächert den Mitgliedern neue Impulse für ihre Arbeit liefere. Auch sei es ein gemeinsames Ziel, die CDU bei der Landtagswahl 2023 zu unterstützen. „Unsere Ideen und Vorschläge zum Wahlprogramm der CDU werden in Wiesbaden gehört, diskutiert und berücksichtigt,“ so die Landesvorsitzende.

Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister begrüßte ausdrücklich die Gründung der ACDL Bergstraße. Er versprach, ein offenes Ohr für Fragen und Ratschläge zu haben, und freue sich auf die Zusammenarbeit zwischen ACDL und der CDU Bergstraße.

„Bürgerliche Stimme der Bildung“

Die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland brachte in ihren Grußworten ebenfalls ihre Freude über die Gründung der ACDL Bergstraße zum Ausdruck. „Die ACDL sei die bürgerliche Stimme der Bildung“, so Heitland.

Auch der Kreisvorsitzende der ACDL Wiesbaden Claus Müller zeigte sich über die Neugründung an der Bergstraße erfreut und sicherte ebenfalls seine Unterstützung zu: „Für mich als ehemaliger Viernheimer und Lehrer an der Bergstraße freut es mich sehr, dass in meinem Heimatverband auch ein ACDL-Kreisverband gegründet wird.“

Landrat Christian Engelhardt ließ der ACDL ein schriftliches Grußwort zukommen. Er freue sich sehr über die Neugründung, da auch für ihn Modernisierung und Digitalisierung der Schulen im Kreis Bergstraße von besonderer Bedeutung sind. Der Landrat freue sich über einen zeitnahen ersten Austausch mit der ACDL Bergstraße.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Konstantin Großmann (Biblis), dem Stellvertreter Christian Lannert (Bensheim), der Schriftführerin Anna-Lena Heimes (Alsbach-Hähnlein), dem Pressereferenten Pierre-Olivier Denise (Biblis) sowie den Beisitzern Moritz Bischof (Bensheim), Klaus Fahrer (Alsbach-Hähnlein), Thiemo Fojkar (Lampertheim), Wolfgang Freudenberger (Birkenau), Andreas Kaldschmidt (Bensheim), Marco Knecht (Hofheim), Benjamin Leonhardt (Heppenheim), Thomas Rech (Heppenheim), Daniela Vogel (Alsbach-Hähnlein) und Janina Winkler (Bobstadt).

Vorsitzender Großmann sagte, man wolle nun, sofern es die Pandemie zulasse, eine erste Jahresübersicht erstellen, in der sich die verschiedenen Tätigkeiten des neugegründeten ACDL-Kreisverbandes Bergstraße wiederfinden.

Hierzu zählen die Vorstellung bei Landrat Engelhardt, eine erste Fortbildungsinitiative sowie ein weiteres Treffen, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft stehen weitere Informationen zur ACDL sowie ein Mitgliedsantrag zur Verfügung.

„Wir freuen uns, über jedes neue Mitglied, das im Kreisverband mitarbeiten möchte. Mitglied werden kann jede Lehrerin und jeder Lehrer im Kreis Bergstraße, aber auch Personen, die nicht dem Bildungswesen angehören, sich aber für eine aktive Mitarbeit in der Bildungspolitik interessieren“, so Großmann abschließend. red