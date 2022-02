CDU-Frauen gegen offensive Werbung für Abtreibungen

Bergstraße. In einer Mitteilung hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister die Abschaffung des Paragrafen 219a, der sich mit dem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche befasst, deutlich kritisiert. Die Reaktion der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Kreis ist für die Bergsträßer Frauen-Union „respektlos und unwahr“.

Der CDU werde „gelebte Verachtung von Frauen“ vorgeworfen und behauptet, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen seien in Deutschland bisher nur „unter vorgehaltener Hand im Hinterzimmer“ möglich.

Diese Behauptung, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen seien bisher nicht zugänglich gewesen, sei „schlicht falsch“. Es gebe keinen Informationsmangel, der beseitigt werden müsste: Ärzte dürfen auf ihren Internetseiten auf Schwangerschaftsabbrüche hinweisen und fachlich hochwertige Informationsmaterialien der Krankenkassen und anderer Akteure verlinken.

Beim Paragrafen 219a geht es ausschließlich um das Verbot von offensiver Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, besonders im kommerziellen Sinn. Die Frauen-Union schreibt weiter: „Schwangerschaftsabbrüche sind eine hochemotionale und schwierige Entscheidung – für diesen komplizierten medizinischen und lebensverändernden Eingriff zu werben wie für eine Schönheitsoperation oder Kopfschmerztabletten, wird dem Respekt vor dem menschlichen Leben nicht gerecht.“ Aufklärung, Beratung und Information werden nach Überzeugung der Frauen-Union durch den Paragrafen 219a nicht angetastet.

In Deutschland gibt es laut dem Statistischen Bundesamt jedes Jahr etwa 100 000 Abtreibungen. Dem gegenüber stehen etwa 800 000 Lebendgeburten. „Das bedeutet, bereits jede neunte Schwangerschaft in Deutschland endet mit einem Abbruch. Die AsF verliert über diese ungeborenen Kinder kein Wort, obwohl es um deren Lebensrecht geht. Wir finden: Auch diese Kinder verdienen Fürsprache“, so die Bergsträßer CDU-Frauen.

Die SPD und ihre Ampelpartner sollten daran arbeiten, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, damit weniger Frauen sich durch finanziellen oder sozialen Druck zu einem Schwangerschaftsabbruch genötigt fühlen. red