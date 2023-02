Der Aufsichtsrat der GGEW AG hat den Alleinvorstand Carsten Hoffmann bis zum 31. Dezember 2028 wiedergewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Energiedienstleisters. Somit werde Kontinuität an der Spitze des Unternehmens gewährleistet, „um die Herausforderungen in der Energiewirtschaft auch in der Zukunft erfolgreich zu meistern“. Carsten Hoffmann ist seit Januar 2016 Vorstand, zuvor war

