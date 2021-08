Cabrioverdeck aufgeschnitten

Darmstadt. Mit einem noch nicht bekannten Werkzeug haben Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (28.8.) und Sonntagmorgen (29.8.) das Verdeck eines Cabrios aufgeschnitten und sich in dem Fahrzeug auf die Suche nach Wertgegenständen begeben. Dabei wurden sie fündig und entwendeten unter anderem Bargeld und eine Sonnenbrille. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Auto in einer Tiefgarage an der Frankfurter Straße in Darmstadt. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro beziffert. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

