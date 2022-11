Butterplätzchen dürfen im Advent nicht fehlen

Liebe Kinder, ist euer erster Plätzchenteller auch schon leergefuttert? Wenn ja, dann habe ein ganz einfaches Rezept für euch – und zwar für leckere Butterplätzchen.

Übrigens: Wenn Weihnachtsmusik im Hintergrund läuft, macht die Arbeit in der Weihnachtsbäckerei besonders viel Spaß!

Für unser einfaches Butterplätzchen-Rezept kommen alle Zutaten in eine Schüssel: Ihr braucht dazu 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein bisschen abgeriebene Zitronenschale, 200 Gramm Butter und ein Ei. Dann müsst ihr alle Zutaten miteinander verkneten – das geht ganz einfach mit den Händen. Habt ihr das geschafft und es ist eine goldgelbe Teigkugel entstanden, muss der Teig für eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon einmal Ausstechförmchen, etwas Eigelb zum Bestreichen und allerlei Streusel, Nüsse und Zuckerperlen bereitlegen.

Ist der Teig bereit, könnt ihr ihn etwas bemehlen und mit einem Nudelholz möglichst dünn ausrollen. Dann kommen die Förmchen in Weihnachts-Motiven zum Einsatz. Sind die noch rohen Plätzchen ausgestochen, wird es bunt: Jetzt könnt ihr sie nach Belieben verziert. Dazu einfach mit einem Pinsel ein bisschen Eigelb auf die Plätzchen streichen – so klebt die essbare Deko besser auf dem Teig. Dann kommen die Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech bei 200 Grad Celsius in den Ofen. Schon nach etwa zehn Minuten könnt ihr die warmen Kunstwerke genießen. ssr

