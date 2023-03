Busse und Bahnen in Mannheim und Heidelberg stehen still

Der DGB im Kreis Bergstraße unterstützt die Tarifforderungen der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bahn: „Die Preise eilen den Löhnen davon“, machen DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter und Regionssekretär Horst Raupp deutlich. „Die massiv steigenden Preise erfordern eine deutliche Erhöhung der Löhne und Ausbildungsvergütungen. Vor allem kleine und mittlere Einkommen müssen sehr deutlich angehoben werden“.

Der DGB-Kreisvorstand betont: „Systemrelevante Arbeit muss endlich auch entsprechend bezahlt werden. Die Beschäftigten in den Kitas, im Gesundheitswesen und der Pflege, in den Sozial- und Erziehungsberufen, in der Verwaltung und die Beschäftigten der Bahn haben höhere Einkommen im wahrsten Sinne des Wortes verdient. Wir können es uns nicht leisten, dass der öffentliche Dienst aufgrund der niedrigen Bezahlung und der schlechten Arbeitsbedingungen zunehmend an Attraktivität verliert und deshalb in gesellschaftlich wichtigen Bereichen die Fachkräfte und der Nachwuchs fehlen“.

Wingerter und Raupp unterstreichen: „Die gewerkschaftlichen Forderungen sind notwendig, gerecht und finanzierbar. Geld ist genug da, mehr als jemals zuvor. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer, eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche und eine Übergewinnsteuer sind Instrumente, um das notwendige Geld in die öffentlichen Kassen zu spülen. Es gibt mehr als genug Möglichkeiten, sie müssen nur genutzt werden. Steuern sind zum Steuern da.“.

Beide betonen: „Durchsetzungsstark sind die Gewerkschaften nur durch ihre Mitglieder. Ohne mitgliederstarke Gewerkschaften gibt es keine Tarifverträge und keine Tariferhöhungen. Jetzt ist der perfekte Moment, Mitglied zu werden. Wer jetzt beitritt, stärkt die Verhandlungsposition und die Durchsetzungsmacht der Gewerkschaften. Wer sich jetzt engagiert, hilft mit, die eigenen Interessen und die aller Beschäftigten wirkungsvoll durchsetzen“. red