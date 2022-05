Business-Women und Kvhs arbeiten an der Bergstraße zusammen

Bergstraße. Über 20 Frauen aus der Region fanden beim Workshop „So netzwerken Frauen“, den die Kreisvolkshochschule Bergstraße in Kooperation mit den Business-Women Bergstraße (BWB) veranstaltet hat, gemeinsam heraus, wie gutes Netzwerken funktioniert und wie die persönliche Vorstellung – der sogenannte „Elevator Pitch“ – im beruflichen Umfeld gelingen kann. Die Workshopleitung hatte Maike Schulz, Mitglied der Business-Women und Persönlichkeitstrainerin. Sie brachte die zentrale Botschaft auf den Punkt: „Vitamin B ist das A und O für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung.“

Iris Hoch, die Leiterin der Kreisvolkshochule Bergstraße, ist vom Netzwerk der Business-Women hellauf begeistert: „Eine ganz wichtige Grundlage für erfolgreiche Arbeit ist Vertrauen in seine Geschäftspartner. Ein Netzwerk wie die Business-Women es aufbauen, erleichtert das vertrauensvolle Aufeinanderzugehen und setzt Kraft und Zeit frei, um sich auf wesentliche Pläne und Ziele zu konzentrieren. Darüber hinaus schafft es Synergien – nicht jede kann alles, aber alle zusammen schaffen vieles.“ Auch für Melanie Knauf, die bei der Kvhs den Fachbereich Beruf und Softskills verantwortet, ist diese Kooperation ein Herzensanliegen. Aus ihrem früheren Wirkungsbereich als Kreisfrauenbeauftragte hat sie das Frauennetzwerk kennen und schätzen gelernt.

Lernen und stärken

Die Kooperation mit den Business-Women soll noch mehr Frauen in der Region erreichen und mit aktuellen und attraktiven Weiterbildungsthemen beispielsweise zur Persönlichkeitsentwicklung fortgesetzt werden. „So viele berufstätige Frauen wie möglich ansprechen und motivieren, sich auszutauschen, gegenseitig voneinander zu lernen und sich zu stärken beziehungsweise erfolgreich zu machen, das ist unser Ziel“, so Sandra Käfer, Vorstand der BWB, „sei es als Unternehmerin, als Solopreneurin, als berufstätige Frau mit Erfahrung oder Young Professional.“

Ein nächster Workshop im Herbstsemester der Kvhs trägt den Titel „Empowerment für Frauen“ und findet am 8. Oktober, Samstag, von 10 bis 14 Uhr im InFoReGen in Heppenheim statt. Anmeldung per E-Mail: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch: 06251/17296-0. red