Buntes Programm zur Eröffnung des Grüffelo-Pfads

Weinheim/Speyer. Die Grüffelo-Figur in Weinheim bekommt künftig Gesellschaft von weiteren Figuren der Kinderbuch-Reihe. So werden die Maus, das Grüffelo-Kind, Fuchs, Schlange, Eule und Eichhörnchen dem Grüffelo ab Anfang Mai am Burgweg zur Windeck zur Seite stehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Gleichzeitig entsteht damit in Weinheim der zweite Grüffelo-Pfad in Deutschland. Die Eröffnung will die Stadt ab Samstag, 7. Mai, mit einem bunten Rahmenprogramm feiern. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.

Kettensägen-Schnitzer Gerd Hildebrand aus Birkenau fertigte die Holzfiguren aus Odenwälder Eiche in den letzten Wochen nach und nach an, informierte die Stadtverwaltung. Kurz vor der Eröffnungsfeier sollen sie installiert werden. Die Fundamente seien bereits gesetzt sowie alles Weitere für die Installation vorbereitet worden.

Mit Unterstützung des Beltz-Verlages, in dem das Buch erscheint, sind am 7. Mai zur Einweihung des Grüffelo-Pfades verschiedene Veranstaltungen geplant. Die Eröffnung des Grüffelo-Pfades am Schlossberg mit dem Erschaffer der Figur, Axel Scheffler, und dem Grüffelo selbst findet um 14 Uhr statt. Mit dabei sind auch der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just, Beltz-Verlagschefin Marianne Rübelmann und weitere Ehrengäste, hieß es in der Mitteilung.

Bereits zwei Stunden vor Einweihung des Pfades wird um 12 Uhr im Museum am Amtshausplatz eine Ausstellung zum beliebten Zotteltier eröffnet. Noch mindestens bis Ende der Sommerferien soll die Ausstellung besuchbar sein. Das Kino „Modernes Theater“ zeigt zeitgleich zur Eröffnung des Pfades ab 14 Uhr den ersten und zweiten Teil der Grüffelo-Filme. Kinochef Alfred Speiser bietet die Vorführung zum Sonderpreis von 5 Euro an – eine Tüte Popcorn inklusive. Ab 16 Uhr steht Autor Scheffler in der Buchhandlung Beltz im Atrium in der Bahnhofstraße für Autogramme zur Verfügung. Im Anschluss sollen Original-Skizzen für einen guten Zweck versteigert werden.

Bereits ausverkauft sind die beiden Aufführungen des Grüffelo-Theaters auf der Burgruine Windeck mit dem Figurentheater Köln am Dienstag, 10. Mai. Für die, die nicht mit dabei sein können, ist der Grüffelo-Tag am Mittwoch, 11. Mai, in der Weinheimer Stadtbibliothek vielleicht ein guter Ersatz. Hier wird von Malen und Basteln über Vorlesungen oder einer Grüffelo-Rallye einiges für die Kleinen geboten. Auch der Film „Der Grüffelo“ wird gezeigt.

Neuauflage in Speyer

Wer dann immer noch nicht genug hat von dem liebenswerten Monster, kann sich auf den Dezember freuen. Dann kehrt die Grüffelo-Ausstellung in einer Neuauflage ins Historische Museum der Pfalz in Speyer zurück, wie vom Museum angekündigt wurde. Die vergangene Ausstellung war wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet worden. red/kpl

