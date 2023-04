Bundesweiter Warnstreik in Hessen gestartet: "Stellwerke sind dicht"

Verkehr. Der bundesweite Warnstreik im Bahnverkehr ist auch in Hessen angelaufen. "Die ersten haben die Arbeit niedergelegt. Die Stellwerke sind dicht", sagte Andreas Güth, Streikleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Hessen, am frühen Freitagmorgen. Dies betreffe den Regionalverkehr und den Fernverkehr. Die Beteiligung am Warnstreik sei groß, sagte Güth. "Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Züge ausfallen wird."

Wegen des Warnstreiks wird der Bahnverkehr am Freitag auch in Hessen zumindest in der ersten Tageshälfte fast völlig zum Erliegen kommen. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn konnte kein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, da es weder ausreichend Fahrzeuge noch Personal gebe.

Nach dem Ende des von 3.00 Uhr bis 11.00 Uhr dauernden Streiks soll der Bahnverkehr schrittweise wieder hochgefahren werden. Bis die Züge wieder planmäßig fahren, wird es jedoch Stunden dauern. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind von dem Streik nicht betroffen.