Bundespolizei fasst im Frankfurter Hauptbahnhof zwei Gepäckdiebe

Frankfurt. Die Bundespolizei hat im Frankfurter Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Gepäckdiebe festgenommen. In einem Fall beobachteten Zivilbeamte einen 36-Jährigen am vergangenen Freitag dabei, wie er aus einem abfahrbereiten ICE eine Aktentasche samt Laptop und Kopfhörern im Wert von rund 1600 Euro stahl. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, konnte die Tasche dem 28-jährigen Besitzer nach der Festnahme des Diebes rasch zurückgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im anderen Fall konnten die Beamten ebenfalls am vergangenen Freitag einen 26-Jährigen über die Videoüberwachung identifizieren und wenig später festnehmen. Bei ihm wurden zwei Handys sowie ein Rucksack mit Geldbeutel gefunden, die er zuvor drei Reisenden gestohlen haben soll. Beide Verdächtige, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, kamen in Untersuchungshaft.