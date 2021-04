Bundes-Notbremse schafft neue Corona-Vorgaben für Hessens Schulen 

Wiesbaden. Mit der neuen Bundes-Notbremse im Kampf gegen Corona verändern sich in der kommenden Woche die Regeln für Hessens Schulen. Solange die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen (Inzidenz) in einer kreisfreien Stadt oder in einem Kreis unter 100 liegt, werden alle Jahrgänge mit Ausnahme der Abschlussklassen, die im Präsenzunterricht bleiben können, im Wechselmodell beschult, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte.

Ab einer Inzidenz von 100 erhalten alle Klassen und Schulen durchgängig Wechselunterricht. Übersteigt der Wert 165, werden die Schulen hingegen geschlossen, alle Schülerinnen und Schüler haben Distanzunterricht. Eine Ausnahme gibt es für die Abschlussklassen und die Förderschulen, die weiterhin im Wechselbetrieb bleiben.

Es soll dann eine Notbetreuung für die Klassen 1. bis 6. eingerichtet werden. Bleibt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165, können die Schulen wieder im Wechselmodell arbeiten.

Obwohl die Regeln formal bereits am Montag gelten haben Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) angekündigt, den Schulen Zeit für die nötigen Umstellungen zu geben. Es reiche, wenn die neuen Regeln im Laufe der Woche eingeführt werden.

Für die Betreuung in den Kitas gilt bis zu einer Inzidenz von 165 wie bisher der Appell an die Eltern, ihre Kinder - wenn möglich - zu Hause zu betreuen. Ab diesem Wert wird es nur noch eine Notbetreuung geben. Wenn die zuständigen Kita-Träger sich entschließen, Kinder regelmäßig vor dem Kita-Besuch zu testen, übernimmt das Land die Hälfte der Kosten für die Schnelltests.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren