Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Erneuerbare Energien - Forderung an die Regionalversammlung, mehr Windenergie in Südhessen einzuplanen / Gremium tagt am Freitag BUND: „Kreis ist beim Ökostrom ganz am Anfang der Möglichkeiten“

Nach Ansicht des BUND sollte die Regionalversammlung bei ihrer Tagung am Freitag deutlich mehr Vorrangflächen für Windkraft in der Region ausweisen. © Thomas Neu