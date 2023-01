BUND gegen Photovoltaik an A 659

Bergstraße. Auf einer Fläche von zehn Hektar an der A 659 direkt gegenüber dem Rhein-Neckar-Zentrum planen die Stadtwerke Viernheim eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Von dem BUND wird dieses Vorhaben entschieden abgelehnt. Kreisvorstandssprecher Guido Carl: „Es ist uns unbegreiflich, dass man auf einer der letzten Flächen in Hessen, auf denen noch Feldhamster vorkommen, mit einer solchen Planung aufwartet.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem BUND ist bekannt, dass auch die selten gewordene Feldlerche auf diesem mit Getreide bewirtschafteten Ackergelände vorkommt. Im nahe gelegenen Rhein-Neckar-Zentrum und im angrenzenden Gewerbegebiet bieten sich nach Auffassung des BUND dagegen zahlreiche gut geeignete Dachflächen für die Installation von Photovoltaik an.

Flächen mit besten Böden

Bei der für die Freiflächen-Photovoltaikanlage geplanten Fläche handelt es sich außerdem um ein Vorranggebiet für Landwirtschaft mit besten Böden. Carl: „Wir können es uns nur deshalb leisten, unsere Ackerflächen mit Photovoltaik zu bestücken, weil wir unsere Futter- und Nahrungsmittel aus Ländern importieren, in denen Menschen Hunger leiden.“ Die EU nutze derzeit bereits außerhalb Europas rund 640 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Das ist viermal so viel wie die Ackerflächen aller EU-Mitgliedsstaaten zusammen.

Nach Auffassung des BUND hat „dieser Landraub in Ländern Südamerikas, Asiens und Afrikas keine Zukunft. Vielmehr muss jede Region in der Lage sein, die Nahrungsmittel für die Menschen, die in ihr leben, weitgehend selbst zu erzeugen“. Carl: „Diese Photovoltaik-Anlage steht im Widerspruch zum Artenschutz, sie gehört daher nicht auf den Acker, sondern auf Dachflächen oder andere, bereits versiegelte Flächen“. red