BUND Bergstraße ruft zum „Fasten für Tiere“ auf

Bergstraße. In der Fastenzeit bietet die neue Arbeitsgruppe „Tierethik“ des BUND Bergstraße eine Fastenaktion für Tierwohl und Klimaschutz an. Im Mittelpunkt steht der bewusste Blick auf die Situation der Tiere und auf die Frage, wie sie von den Ernährungsentscheidungen der Menschen betroffen sind.

Der BUND lädt zu Online-Treffen ein, „um gemeinsam eine tierfreundliche Ernährung praktisch auszuprobieren“, wie es in dem Aufruf heißt. Das erste Treffen findet am heutigen Dienstag, 8. März, 19.30 Uhr, statt. Weitere Treffen folgen in gemeinsamer Absprache. red

Info: Anmeldung per E-Mail an: gregor.mitsch@bund.net