Bürstadt befürchtet Wildwuchs durch Naturschutzgebiete

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt blickt mit großer Sorge auf die Pläne des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt, ein größeres Waldgebiet zwischen Boxheimerhof und Riedrode als Naturschutzgebiet auszuweisen. Damit würde sich die Pflege der Wege auf ein Minimum beschränken. Und es drohe die Gefahr, dass sich der Wald nicht mehr aus eigener Kraft regenerieren könne, befürchtet die Verwaltung – und schlägt vor, gegen die Pläne Stellung zu beziehen. Zumindest die Gebiete in Siedlungsnähe sollten von einem künftigen Naturschutzgebiet ausgenommen werden. Dafür gab es breite Unterstützung im Umweltausschuss.

Dass es dem Wald schlecht geht, davon konnten sich die Bürstädter mit eigenen Augen überzeugen: Rund um die Grillhütte, in nächster Nähe zu den Wohnhäusern im Boxheimerhof, steht kaum noch ein ausgewachsener Baum. Drei Dürresommer und ein heftiger Schadpilzbefall haben den Kiefern vor allem am Waldrand so stark zugesetzt, dass ein großer Teil abgestorben ist. Nun hat das Forstamt mehrere Hektar neu angepflanzt mit Arten, die dem Klimawandel besser standhalten sollen, so die Hoffnung der Fachleute. Neben einzelnen Kiefern versuchen nun Eichen, Hainbuchen und andere Laubbäume, hier Wurzeln zu schlagen.

Im Bereich zwischen Straße und Grillhütte haben die Arbeitstrupps allerdings alles so gelassen, wie es war: Die toten Kiefernstämme sind schon in den Vorjahren gefällt worden. Übrig geblieben sind lediglich kleinere Bäume und Sträucher. Dass hier kaum mehr ein gesunder Hochwald entstehen werde, machte Forstamtsleiter Ralf Schepp gerade erst bei einem Ortstermin deutlich: Ohne Eingreifen des Menschen entsteht hier eine Art Buschland, ähnlich der Macchia in den Mittelmeergebieten. Vor allem Traubenkirschen hätten dann leichtes Spiel – den heimischen Waldtieren aber kaum etwas zu bieten. Als Ursachen für diese Entwicklung sieht Schepp eindeutig die abgesenkten Grundwasserstände im Ried in Kombination mit dem Klimawandel.

Traubenkirsche breitet sich aus

Das gleiche Schicksal könnte auch anderen Bereichen im Bürstädter Wald drohen, machte auch Naturschutzbeauftragter Henry Riechmann im Ausschuss deutlich. Wenn die Flächen einfach sich selbst überlassen blieben, könnte die Traubenkirsche leicht die heimischen Arten verdrängen. Der anpassungsfähige Strauch stammt ursprünglich aus Nordamerika und kommt mit den Bedingungen in der Rheinebene bestens zurecht. Damit stehen die Chancen äußerst ungünstig, dass in einem Naturschutzgebiet ganz von selbst ein gesunder Laubwald wächst.

Dennoch sieht es die neue Strategie der Landesregierung vor, immer mehr Naturschutzgebiete auszuweisen (wir haben berichtet): „Naturwälder von Morgen“ sollen sich unbeeinflusst von Menschenhand zu funktionierenden Ökosystemen entwickeln. Umgewandelt werden sollen alle sogenannten forstliche Kernflächen, die größer als 100 Hektar sind. Solche Kernflächen werden nicht mehr bewirtschaftet, die Wege aber weiterhin freigehalten. Und auch Totholz räumen die Forstleute ab, falls größere Flächen betroffen sind. Das ist auch bei den 450 Hektar Staatswald zwischen Riedrode und Boxheimerhof der Fall: Damit ist der Bereich ein perfekter Kandidat für ein neues Naturschutzgebiet. Gegen einen solchen Automatismus wollen sich die Bürstädter nun wehren.

Zumindest aber sollen die Teile ausgenommen werden, die sich in direkter Siedlungsnähe befinden: entlang der B 44 bei Riedrode und gegenüber des kleinesten Bürstädter Stadtteils Boxheimerhof. Schon allein der Waldbrandgefahr wegen, die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei, wie Bürgermeisterin Bärbel Schader deutlich macht. „Wenn dann Wege nicht mehr zu befahren sind, weil Bäume quer liegen, hat die Feuerwehr ein sehr großes Problem.“

Dazu kommt, dass vor allem der Waldrand bei Spaziergängern und Sportlern äußerst beliebt ist. Viele Menschen halten sich regelmäßig hier auf, argumentiert die Verwaltung auch gegenüber dem RP. Pilze sammeln und Geocaching sollen zudem weiterhin erlaubt bleiben, auch darauf legt die Verwaltung großen Wert.

Noch bis zum 30. Juni hat Bürstadt Zeit, eine Stellungnahme beim RP abzugeben. Ob die Einwände berücksichtigt werden, sei allerdings völlig offen, macht die Rathauschefin deutlich. „Wir haben diese Entscheidung nicht in der Hand“, stellt Bärbel Schader klar. „Aber wir wollen unsere Chance auf jeden Fall nutzen.“

