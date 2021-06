Bergstraße. Die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Birgit Heitland bietet am Montag, 14 Juni eine telefonische Bürgersprechstunde an. Interessenten werden gebeten, sich zuvor im Wahlkreisbüro der Abgeordneten unter 06252/982144 anzumelden. Die angemeldeten Bürger werden am 14. Juni in der Zeit von 18 bis 19 Uhr angerufen. red

