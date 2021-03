Bergstraße. „Entscheidungen mit und für die Bürgerinnen und Bürger“ – das ist für den Landratskandidaten und hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Karsten Krug (SPD) eines der wichtigsten Ziele für eine zukunftsfähige und bedarfsgerechte Politik.

„Politik darf nicht nur am grünen Tisch oder im stillen Kämmerlein stattfinden. Man kann nur gute Entscheidungen treffen, wenn man diejenigen einbezieht, die betroffen sind.“, fasst Krug seine Einstellung hierzu zusammen.

Wie er sich das konkret vorstellt, zeigte er in den vergangenen Wochen und Monaten in zahlreichen Gesprächen und Terminen mit Vertretern unterschiedlichster Vereine, Organisationen, Beiräte, Initiativen und vielem mehr.

So auch gerade wieder bei einem Treffen mit Micha Jost, Projektkoordinator und als Vorstandsmitglied Bindeglied zwischen der Energiegenossenschaft Starkenburg eG und dem Schüler-Photovoltaik-Projekt Solar-Stark-24 an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Dort haben sich Schüler, Lehrkräfte und die Schulleitung erfolgreich dafür eingesetzt, dass ein neues Gemeinschafts-Solarprojekt an der Schule entsteht.

Das Besondere – neben dem energetischen Nutzen und dem begrüßenswerten Ausbau erneuerbarer Energien, ist hierbei die Tatsache, dass das Thema Klimaschutz so auch praktisch und erlebbar in den Unterricht einbezogen werden konnte. „Die Resonanz war sehr gut. Wir haben damit ein zukunftsweisendes Projekt gestartet, dessen gutes Gelingen auf der konstruktiven Zusammenarbeit vieler Akteure beruht.“, so Jost.

Karsten Krug zeigte sich sehr beeindruckt von dieser besonderen Form der Beteiligung. Insgesamt sieht er beim Thema Bürgerbeteiligung große Vorteile für alle Seiten: „Überall da, wo möglichst viele Betroffene und Sachkundige zusammenkommen, können alle Interessen sachgerecht berücksichtigt werden und somit gute Lösungen für alle gefunden werden.“

Es könne niemandem nützen, wenn an den tatsächlichen Bedarfen vorbeigeplant werde. „Das kann auch nicht im Interesse der Entscheidungsträger liegen“, betont der sozialdemokratische Herausforderer im Werben um die künftige Besetzung des Chefsessels im Landratsamt in Heppenheim.

Beste Erfahrungen dazu habe er beispielsweise mit der von ihm initiierten Biodiversitätskonferenz, dem Fahrgastbeirat und dem Fachtag für Inklusion machen können, resümiert der Kreisbeigeordnete.

Dabei habe er als besonders gewinnbringend empfunden, dass bei allen Formaten so viele Personen aus Haupt- und Ehrenamt zusammenkamen, um gemeinsam konstruktiv an einem Thema zu arbeiten. „Das muss maßstabsbildendes Beispiel für den Umgang mit wichtigen Entscheidungen im Kreis Bergstraße werden“, so Krug.

In diesem Zusammenhang betont er ausdrücklich, dass ihm eine echte Beteiligung wichtig sei. „Ich möchte keine Scheingremien bilden und die Entscheidungen dann doch weiterhin rein politisch treffen; ich will den direkten Kontakt zu den Bürgern durch ein intelligentes Beteiligungsmanagement“, formuliert er seine Vorstellungen.

Auch Jost begrüßte diese Einstellung von Krug und bestätigte, wie wichtig es zudem für ehrenamtliche engagierte Personen sei, durch eine angemessene Beteiligung nicht nur eingebunden zu werden, sondern dass deren Sach- und Fachkompetenz auch bei der Entscheidungsfindung wertgeschätzt werde.

Das unterstützte Krug voll und ganz. Als Kind der Region und jahrelang aktives Vereinsmitglied weiß er, dass „das Ehrenamt der Kitt ist, der die Gesellschaft zusammen hält“. Eine entsprechende Wertschätzung und Signalwirkung ist dem Sozialdemokraten daher auch hier sehr wichtig.

Insgesamt sieht er die Themen Bürgerbeteiligung und Ehrenamt ohnehin eng miteinander verknüpft, weil es dabei insgesamt um das besondere Engagement der Bürger für ihre Heimat geht. Dem will Krug eine entsprechende Plattform bieten und damit einen „Richtungswechsel im Kreis Bergstraße einleiten, den er schon lange als überfällig“ erachtet. red