Seit 1997 gibt es die Buchmesse im Ried, die erste Regionalbuchmesse ihrer Art, angesiedelt in Stockstadt am Rhein, der kleinsten Kommune im Landkreis Groß-Gerau. Der Feier des Vierteljahrhunderts kam die Corona-Pandemie in den Weg, doch jetzt wird das Jubiläum nachgeholt: Am 11. und 12. März gibt es in der Stockstädter Altrheinhalle „eine Buchmesse wie keine zuvor“, so die

...