Bruno Weis feiert heute seinen 80. Geburtstag

Bruno Weis, Initiator und treibende Kraft der über die Region hinaus bekannten Blütenweg-Jazzer, feiert am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag. Wobei feiern etwas übertrieben ist: Alle Festivitäten – die großen, in Verbindung mit seiner Leidenschaft, der Musik, und auch die kleineren, in Familien- und Freundeskreis – hat er Corona-bedingt abgesagt. „Das wird aber nachgeholt“, verspricht er.

Weis gründete 1979 die Blütenweg-Jazzer und ist seither ihr Bandleader. Im Jahr 2007 initiierte er das Bergsträßer Jazzfestival und ist heute noch der leidenschaftliche musikalische Leiter. Getragen wird das Festival von Partnern aus der Region, darunter die Stadt Bensheim, die Sparkasse Bensheim, die GGEW AG und der Bergsträßer Anzeiger. Immer wieder gelingt es Weis, auch internationale Jazzgrößen nach Bensheim zu locken.

© Dietmar Funck

Überregional bringt er es auf über 1000 Auftritte (auch als Zauberer) – allein 15 Mal auf Kreuzfahrtschiffen und bei zahllosen Terminen in Rundfunk und Fernsehen. Weniger bekannt ist der Professor Bruno Weis, der 20 Jahre Vorlesungen an der TU Berlin hielt. Er war technischer Leiter der Leuchten-Firma Schuch in Worms und hat drei Fachbücher veröffentlicht. red/Bild: Funck