Brücke Saarstraße ist wieder für den Verkehr freigegeben

Bensheim. Bensheimer Autofahrer dürfen sich freuen: Die Brücke Saarstraße ist nun doch schon für den Verkehr freigegeben. Wie berichtet, hatte der KMB Anfang dieser Woche eine Öffnung spätestens am 9. Dezember in Aussicht gestellt. Nun rollen die Fahrzeuge aber schon seit Freitagnachmittag wieder über die Brücke in Auerbach.

„Die Arbeiten am Brückenbauwerk konnten nun zum Schluss doch etwas schneller als erwartet abgeschlossen werden“, informiert der KMB. Noch zu erledigende Restarbeiten könnten unter Verkehr erfolgen. Die Umleitungsschilder werden laut KMB Anfang nächster Woche abgebaut.

Die rund 50 Jahre alte Brücke über die Bahnlinie war seit Ende März für eine Grundsanierung gesperrt. Unter anderem wurden die Asphaltdecke erneuert, Geländer und Leitplanken ersetzt. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 1,3 Millionen Euro.

