Brieftauben statt WhatsApp

Wenn wir heutzutage einen Brief verschicken wollen, kaufen wir eine Briefmarke, kleben sie auf und stecken den Briefumschlag in den gelben Postbriefkasten. Aber wenn wir ehrlich sind, dann schreiben die meisten Menschen einfach eine Nachricht auf WhatsApp.

Bis nach 1800 wurden für die Nachrichtenüberbringung jedoch Brieftauben verwendet. Die Brieftaube wurde genutzt, um wichtige Mitteilungen zu übermitteln. Die Nachricht, die verschickt werden sollte, stand meist auf einem kleinen Zettel, den man der Taube an den Fuß band. Man konnte den Zettel auch in eine kleine Hülse stecken, die der Brieftaube an das Bein gebunden wurde. Tauben haben eine gute Orientierung, weswegen sie ihr Zuhause schnell wiederfinden können. Dafür wurde die Brieftaube zunächst dorthin gebracht, wo man die Nachricht abschicken wollte und ließ sie dann nach Hause fliegen. Dort wartete dann der Empfänger, der die Nachricht erhalten sollte. Seit der Erfindung des Telegrafen gilt diese Form der Nachrichtenüberbringung jedoch als veraltet. Die Brieftaube gilt heute noch als das Symbol der Post und schmückt deshalb in vielen Ländern die Briefmarken. Sie dienen für manche Menschen heutzutage nur noch als Hobby. ad

