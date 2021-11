Brennender Toiletteneimer im Starkenburg-Stadion in Heppenheim

Heppenheim. Ein brennender Toiletteneimer ist am Sonntag (28.11.) in der Hagenstraße, im Gebäudekomplex des Starkenburg-Stadions, entdeckt worden. Durch das Feuer ist der Mülleimer verbrannt sowie der Papierhandtuchhalter über dem Eimer geschmolzen, wie die Polizei berichtet. Zudem hat das Feuer und die Rußentwicklung ein Fenster und eine Kabinenwand beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Für die Brandbekämpfung gegen 18.45 Uhr hat die Feuerwehr Heppenheim auch eine Drehleiter vorgehalten. Die Kriminalpolizei (K 10) prüft jetzt, ob Brandstiftung vorliegt. Wer Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1