Brennender Müll setzt Auto in Brand

Bickenbach. Ein in Bickenbach in der Straße „Im Höhsand“ geparkter Lieferwagen der Firma DPD stand in der Nacht zum Samstag wenige Minuten nach Mitternacht in Vollbrand. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Wohngebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es waren auch keine Verletzten zu beklagen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der ein Sachschaden auf rund 25 000 Euro.

Vor Ort ermittelten Polizei und Feuerwehr, dass ein Müllcontainer, der neben dem Lieferwagen stand, Feuer gefangen haben muss und dieses dann auf das Fahrzeug übergegriffen hat. Ob der Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, wird nun durch Ermittlungen der Kriminalpolizei in Darmstadt geklärt. pol