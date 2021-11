Brennender Lastwagen verursacht Sperrung auf der A67 bei Pfungstadt

Pfungstadt. Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 67 bei Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in Brand geraten. Der Fahrer des Lkws habe in der Nacht zum Donnerstag eine Rauchentwicklung bemerkt und sei umgehend auf einen Seitenstreifen gefahren, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am frühen Morgen mit. Es wurde niemand verletzt. Der Lastwagen war mit rund 800 Paketen beladen. Diese wurden von der Feuerwehr größtenteils entladen, um den Brandherd zu löschen.

Die Autobahn wurde in Richtung Darmstadt für mehrere Stunden gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro.