Bergstraße. „Dachs bringt Zeitplan der B 38a-Baumaßnahmen durcheinander“ - so lautete die Überschrift über eine Pressemitteilung, die der BUND-Kreisverband gestern verbreitete und in der die Naturschützer „unsensibles Vorgehen von Hessen Mobil in Sachen Artenschutz“ kritisierten.

Der BUND bezieht sich in seiner Kritik auf den für dieses Frühjahr geplanten Baubeginn der Brücke, die über

...