Breite Zustimmung im Landtag für geplante Erhöhung der Beamtenbezüge

Hessen. Die geplante Erhöhung der Bezüge für hessische Beamte und Richter ist im Landtag in Wiesbaden fraktionsübergreifend begrüßt worden. Das Land will das Tarifergebnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf seine Beamten und Richter übertragen. Das sieht ein Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierungsfraktionen vor, über den am Mittwochabend abgestimmt werden sollte. Der Tarifabschluss beinhaltet eine stufenweise Erhöhung der Gehälter mit einem Volumen von insgesamt vier Prozent. Dazu kommen Corona-Sonderzahlungen bis zu 1000 Euro.

Das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst sieht konkret vor, dass die Gehälter ab August nächsten Jahres um 2,2 Prozent steigen. Ab August 2023 ist eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent oder mindestens 65 Euro vorgesehen. Dazu gibt es für die Mitarbeiter zwei Sonderzahlungen von jeweils 500 Euro netto für das laufende und das kommende Jahr. Die zweite Sonderzahlung soll bis März 2022 ausgezahlt werden.