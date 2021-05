Breitbandausbau erfreulich vorangeschritten

Bergstraße/Südhessen. Das Land Hessen sichert den Fortbestand der Breitbandberatung in Hessen und fördert die regionalen Beratungsstellen auch in diesem Jahr finanziell. Einen von drei Förderbescheiden übergab die Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Kristina Sinemus, virtuell an die Breitbandberatungsstelle Südhessen der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WiFöB) GmbH. Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt und Matthias Zürker, Geschäftsführer der WiFöB, durften sich über eine Bewilligung in Höhe von 124 000 Euro freuen. Vom Fortbestand der Beratungsstelle profitieren die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald und Offenbach, die damit weiterhin kostenlos auf die Beratungsangebote rund um Themen wie Glasfaserausbau und Vergabeverfahren zugreifen können.

AdUnit urban-intext1

„Der durch Bundes- und Landesmittel geförderte Breitbandausbau ist in allen hessischen Landkreisen erfreulich vorangeschritten“, betonte die Ministerin. Mit 98 Prozent sei der Landkreis Bergstraße bei der 50-Mbit/s-Versorgung gut aufgestellt. Auch weitere vom Büro Südhessen betreute Kreise seien nahezu flächendeckend versorgt.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Breitbandausbaus in Hessen sei die lokale Expertise. Dies gelte insbesondere auch für die regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen, die seit 2008 die Breitbandberatung in der Region bündele und sich neuen Entwicklungen annehme. In Abstimmung mit den weiteren Breitbandberatern haben sich die Berater in Südhessen seit 2020 zusätzlich auf GIS-Daten, GigaMAP und sonstige GEO-Daten spezialisiert und beraten dazu hessenweit.

Bedeutung von Internetanschlüssen

Für Landrat Christian Engelhardt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, ist der Breitbandausbau der Schlüssel für die Attraktivität und wirtschaftliche Zukunft der Kreise und Kommunen: „Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger spielt ein guter Internetanschluss eine wichtige Rolle bei der Wahl des Unternehmens- wie auch des Wohn- und Lebensstandorts. Digitalisierung ist heute deshalb einer der wichtigsten Schlüssel für den Erfolg von Regionen und Kommunen. Ich bin deshalb sicher, dass diese Investition des Landes mittel- und langfristig hohe Renditen bringen wird, für die Region und auch für Hessen.“

AdUnit urban-intext2

„Die Notwendigkeit zur Digitalisierung entwickelt sich gerade durch die Corona-Pandemie rasant. Ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz ist Voraussetzung für digitale Prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft – auch in der Wirtschaftsregion Bergstraße“, sagt Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). „Nur mit kontinuierlichem Glasfaserausbau bis an jedes Haus und Unternehmen können wir wettbewerbsfähig bleiben“, so der WFB-Geschäftsführer.

Die WFB habe seit Bestehen viele Projekte initiiert, intensiv begleitet und unterstützt, wie zum Beispiel das bundesweit erste kommunale Ausbauprojekt von zehn Kommunen des Kreises in enger Abstimmung mit der Förder- und Vergaberechtsentwicklung „IKbit Interkommunales Breitbandnetz“. Zur Beförderung des Ausbaus digitaler Infrastrukturen in Hessen stellt die WFB Kontakte zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft her.

AdUnit urban-intext3

In Hessen gibt es derzeit drei Breitbandberatungsstellen. Das Breitbandbüro Hessen bei der Hessen Trade & Invest GmbH in Wiesbaden vervollständigt die Beratungsinfrastruktur. red

AdUnit urban-intext4