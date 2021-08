Brandstiftung auf altem Werksgelände

Bürstadt. Durch aufmerksame Anwohner wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen und der Rettungsleitstelle Bergstraße am Samstag gegen 17.25 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Oli-Werkes in Bürstadt und dort an der Straße Am Weiher gemeldet. Durch die ortsansässige Feuerwehr wurde als Rauchquelle ein brennender Schrank im zweiten Geschoss des Gebäudes ausgemacht und abgelöscht. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden ist bis auf das alte Möbelstück nicht zu beziffern. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Heppenheim geführt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

