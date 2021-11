Brand in Wohnung einer Pflegeeinrichtung - Mann schwer verletzt

Kelsterbach / Darmstadt. Bei einem Wohnungsbrand in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) ist ein 70 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Feuer am Morgen vermutlich in der Küche ausgebrochen. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt gefunden und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen in der Pflegeeinrichtung verhindern. Die Schadenssumme liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge im unteren vierstelligen Bereich.

