  Brand in öffentlicher Toilettenanlage

Darmstadt. Am Montagabend haben Zeugen gegen 20 Uhr die Polizei und die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie ausgehend von einer öffentlichen Toilettenanlage an der Bessunger Straße in Darmstadt eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen hatten. Nach ersten Erkenntnissen waren dort im Zugangsbereich für die Männer eine Mülltonne sowie dort deponiertes Toilettenpapier und im Zugangsbereich für die Frauen mehrere Zeitungen in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen rasch. Die Darmstädter Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer: 06151/9690).

