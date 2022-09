Brand in Mehrfamilienhaus - Vier Menschen verletzt

Kassel. Vier Menschen sind durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ahnatal (Landkreis Kassel) verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zu Dienstag aus bisher ungeklärten Gründen im Erdgeschoss aus und breitete sich schnell über das gesamte Gebäude bis zum Dachstuhl aus, wie Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen mitteilten. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte vier Menschen mit Drehleitern aus dem Dachgeschoss des Hauses retten. Eine Person wurde mit Verbrennungen und zwei weitere mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Der Einsatz dauert den Angaben zufolge noch den ganzen Tag. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 000 Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.

