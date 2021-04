Brand in JVA / Gefangener legt Feuer

Weiterstadt. In der Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt ist es zu einem Brand gekommen. Das Feuer habe am Donnerstagabend ein Insasse in seiner Einzelzelle gelegt, berichtete das hessische Justizministerium am Freitag in Wiesbaden. Der Mann wurde demnach nicht verletzt, zwei Bedienstete erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Das Feuer konnte gelöscht werden. Weitere Details teilte das Ministerium nicht mit. Das Gefängnis im südhessischen Weiterstadt ist nach Angaben des Landes die größte JVA in Hessen.

