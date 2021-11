Die Bibliser Feuerwehr hat am Freitagabend (5.) einen Brand in einer alten Möbelfabrik in der Lessingstraße gelöscht. Die Leitstelle Bergstraße alarmierte die örtlichen Brandschützer gegen 22.30 Uhr.

Laut dem Bibliser Feuerwehrsprecher Ralf Becker hatte ein aufmerksamer Spaziergänger eine Rauchentwicklung und einen Feuerschein in der Möbelfabrik entdeckt und dies der Polizei gemeldet.

