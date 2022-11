Weiterstadt. Im Bürgerhaus Weiterstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei mit. Kurz nach Mitternacht sei den Einsatzkräften eine starke Rauchentwicklung ausgehend von den Lagerräumen im Keller gemeldet worden. Zu dem Zeitpunkt hätten Feierlichkeiten in dem Bürgerzentrum stattgefunden. Laut Polizei könnte ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Die Brandursache sei noch unklar.

