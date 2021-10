Brand eines Wohnwagens

Darmstadt-Dieburg. Am frühen Samstagmorgen (23.10.) wurde gegen 3.10 Uhr im Steinbruchweg in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Feuer gemeldet. Auf einem dortigen Grundstück brannte ein Wohnwagen. In dem Wohnwagen hatte ein 42-jähriger Mann mit seinen zwei Hunden genächtigt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand entfachte der Mann eine Kerze und schlief ein. Dabei stieß er die Kerze um und der Wohnwagen geriet in Brand. Der 42-Jährige konnte sich mit einem Hund unverletzt in Sicherheit bringen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ober-Ramstadt konnte der Brand gelöscht werden. Ein Hund konnte in dem Wohnwagen nur noch tot geborgen werden. Durch den Brand wurden zudem ein auf der Straße geparkter Pkw, sowie ein Fenster eines Gebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

