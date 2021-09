Einsatz. Bei einem Brand auf einem Wertstoffhof in Biblis ist ein Sachschaden von geschätzt mehreren Tausend Euro entstanden. Die Feuerwehr habe die Flammen am Dienstag schnell löschen können, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Es habe eine Ansammlung von Restmüll Feuer gefangen, betroffen waren demnach auch Teile einer Lagerhalle daneben. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1